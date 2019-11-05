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محمد بن زايد: أثمن جهود السعودية فى توحيد الصف اليمنى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:13 م
محمد بن زايد: أثمن جهود السعودية فى توحيد الصف اليمنى محمد بن زايد
كتبت إيمان حنا

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قال الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى فى أول تعليق له عقب توقيع اتفاق الرياض، اليوم، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى، أثمن الجهود الكبيرة التى قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية فى توحيد الصف اليمنى ودورها المحورى فى التوصل إلى "اتفاق الرياض".
 
أضاف بن زايد، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية".
 
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي قد بحث  اليوم الثلاثاء مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية - الذي يزور الرياض حاليا- تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين أكدا - خلال اللقاء - أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق الرياض، بما يحقق أمن واستقرار اليمن.
 
وفى السياق، التقى ولي العهد السعودى، اليوم، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، كل على حدة، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وثمن الأمير محمد بن سلمان الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
 
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى قد وقعا بالعاصمة (الرياض)، اتفاقًا لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
 
وقال ولى العهد السعودى - في الكلمة الافتتاحية خلال التوقيع - "إن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين"، متمنيًا أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن.
 
وأضاف: "أنه خطوة نحو الحل السياسى وإنهاء الحرب فى البلاد، فشغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية"، مشيدًا بدور الإمارات فى إنجاز اتفاق الرياض.. قائلًا: "إن الإمارات قدمت تضحيات جليلة فى ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف".
 
 

 


اليمن

اتفاق الرياض

محمد بن زايد

السعودية

محمد بن سلمان

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