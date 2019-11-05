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محافظ كفر الشيخ يعلن إنجازات المحافظة فى عام تحقيقًا لرؤية مصر 2030‎

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:40 ص
محافظ كفر الشيخ يعلن إنجازات المحافظة فى عام تحقيقًا لرؤية مصر 2030‎ الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن إنجازات محافظة كفرالشيخ في عام بجميع قطاعات المحافظة بدايةً من الأول من سبتمبر 2018م منذ أن تولى محافظا لكفرالشيخ حتى الآن.

وأكد محافظ كفر الشيخ ،تضمنت إنجازات محافظة كفرالشيخ في عام تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية من بينها " إنشاء مصنعي الرمال السوداء بالبرلس "مصنع الرمال السوداء رقم "1" بتكلفة 2 مليار جنيه، مصنع الرمال السوداء رقم "2" بتكلفة 500 مليون جنيه تقريباً، محطة محولات روينة بمدينة كفرالشيخ بتكلفة مليار جنيه، إقامة منطقة حرة على مساحة 150 فدان بمطوبس، محطة تحلية مياه البحر بمدينة مصيف بلطيم، مشروعات تطوير بحيرة البرلس بتكلفة 500 مليون جنيه، مشروعات توسع خدمات الصرف الصحي بقرى المحافظة للحد من التلوث ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط وتحسين جودة المياه الواردة للبحيرة بتكلفة 164 مليون يورو، شبكة الطرق الدائرية العملاقة بتكلفة إجمالية 3.833 مليار جنيه، إنشاء محطة كهرباء الشهابية ببلطيم بتكلفة 250 مليون جنيه، تنمية وتطوير مناطق الهجرة غير الشرعية والقضاء على تلك الظاهرة ".

وأضاف محافظ كفر الشيخ،أما بالنسبة لقطاع مواجهة التعديات وتحسين البيئة "،تم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، إزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل ومكافحة صيد الزريعة، ومنظومة النظافة بإجمالي القيمة المالية المستثمرة في منظومة النظافة 320 مليون جنيه تقريباً، إزالة الإشغالات تم تنفيذ 2431 حملة إشغالات بكافة مدن ومراكز المحافظة، تغطية الترع والمصارف، تجميل الطرق والميادين، طلاء واجهات المباني، خفض نسبة الملوثات بالبيئة، تطوير العشوائيات ".

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن هناك انجازات في العديد من  قطاع الخدمات ،منها  القطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء،و قطاع الطرق والنقل، وقطاع الصحة،و قطاع التعليم والأبنية التعليمية،و قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،و قطاع الزراعة، قطاع الإسكان،و قطاع الشباب والرياضة، وقطاع الري، قطاع التموين، وقطاع التضامن الاجتماعي،و قطاع الطب البيطري، قطاع السياحة والمتاحف، وقطاع الغاز الطبيعي، قطاع الخطة الاستثمارية ".

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنه في قطاع التواصل مع المواطنين وإجمالي عدد الشكاوى الواردة للمحافظة بكافة الوسائ تم حسمها بنسبة 98.9%.، مشيراً إلى أن إجمالي قراراته 745 قرار و154 قراراً لتخصيص للخدمات"، مشيراً إلى الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة لأهالي كفرالشيخ لخدمة التنمية والاستثمار وتحقيق أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لرؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

 


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