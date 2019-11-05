محافظ كفر الشيخ: لا يوجد حالات التهاب سحائى.. ولدينا 8 قنوات للتواصل مع المواطن

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أنه لا يوجد لدينا أى إصابات بين طلاب المدارس للالتهاب السحائي، مضيفاً خلال الاحتفالية التى اقامتها محافظة كفر الشيخ للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، مساء اليوم:" ما أثير عن الالتهاب السحائى، غير صحيح، وعلى مسئوليتى الشخصية لا يوجد حالة واحدة للالتهاب السحائى بكفر الشيخ، ولدينا حرب معلومات، وما حدث من انتشار معلومة على صفحة ويتم تداولها وتصديقها أمر غير مسبوق نعيشه".

من ناحية أخرى، قال المحافظ، إن هناك تواصل دائم مع المواطنين بالمحافظة من مراكز الخدمات المنتشرة بالمدن وديوان عام المحافظة،ومن خلال البريد الإليكترونى للمحافظة ،وعن طريق رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة للشكوى والطلبات التى يتلقاها خلال جولاته بالمحافظة، وباللقاء الاسبوعي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، عن انجازات المحافظة خلال عام، أن المحافظة تلقت 33 ألف و648 شكوى عبر وسائل التواصل والتى شملت بوابة الشكاوى، ومكتب خدمة المواطنين، وصوتك مسموع، والبريد الالكترونى، والفاكس، والخط الساخن، ووسائل أخرى ومن خلال أعضاء مجلس النواب.

وقال محافظ كفر الشيخ، ما تم حسمه 33ألف و258 شكوى، وجارى بحث 362شكوى، مؤكداً أن الشكاوى التى تلقتها المحافظة من خلال قنوات التواصل المتعددة شاملة كل معاناة المواطن، ومن بين الشكوى شكاوى خاصة لخلافات عائلية ،ومنها خاص بالخدمات التى تم الاستجابة لها.