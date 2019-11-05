محافظ البحيرة يوجه بمراجعة جاهزية شركات الكهرباء ومحطات الصرف لمواجهة آثار الأمطار

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء .

وشدد المحافظ على الالتزام بانعقاد غرف العملیات الفرعية بالمراکز والمديریات علی مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كلا فيما يخصه بالتنسيق مع كافة الجهات للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ البحيرة انه تم تكثيف أعمال تطهیر صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلي الكباری والأنفاق، مشيرا إلى مراجعة خطة المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير كافة الإمکانیات من المعدات وسیارات الكسح ومراجعة جاهزية محطات الصرف الصحی والصرف الزراعي وشركات الكهرباء ومياه الشرب لمواجهة اثار الامطار.