رئيس جامعة بنها: خطة لنشر مجلات الجامعة العلمية ببنك المعرفة المصرى

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، مديرى تحرير المجلات العلمية التى تصدرها الجامعة، بحضور الدكتور ماهر حسب النبى مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمى.

وخلال اللقاء شدد "السعيد" على جودة مخرجات البحث العلمى وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة فى تطوير المشروعات البحثية وتطوير المجلات العلمية التى تصدرها الجامعة وكلياتها.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى نظمه قطاع الدراسات العليا لمتابعة مؤشرات أداء المجلات العلمية والتى أقرها مجلس الجامعة فى وقت سابق والتى تهدف إلى تطوير وتدويل المجلات العلمية التى تصدرها الجامعة وتحسين سمعتها الأكاديمية.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة تحسين مخرجات المجلات العلمية ووضع خطة قصيرة المدى لنشرها جميعا على منصة بنك المعرفة المصرى والتعاون مع دور النشر العالمية لما يمثله ذلك من أهمية بتصنيف الجامعة.

من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوى، المشرف على الدراسات العليا والعلاقات العلمية والثقافية، أن جامعة بنها تصدر 16 مجلة علمية محكمة فى مختلف التخصصات العلمية موزعة على كليات الجامعة و7 من هذه المجلات منشورة الآن على منصة بنك المعرفة المصرى.

وأشار "الجيزاوى"، إلى أن جميع المجلات العلمية للجامعة أصبحت تصدر بصفة منتظمة وتخدم قطاعا كبيرا من طلاب الدراسات العليا والباحثين على المستوى المحلى والإقليمى، وأن لدى الجامعة رؤية طموحة لتدويل تلك المجلات ونشرها طبقا للمعايير القياسية بالتعاون مع دور النشر العالمية بما يحقق للإنتاج الفكرى المنشور بها فرصة أكبر للإتاحة.