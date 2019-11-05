سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها: خطة لنشر مجلات الجامعة العلمية ببنك المعرفة المصرى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:13 ص
رئيس جامعة بنها: خطة لنشر مجلات الجامعة العلمية ببنك المعرفة المصرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، مديرى تحرير المجلات العلمية التى تصدرها الجامعة، بحضور الدكتور ماهر حسب النبى مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمى.

وخلال اللقاء شدد "السعيد" على جودة مخرجات البحث العلمى وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة فى تطوير المشروعات البحثية وتطوير المجلات العلمية التى تصدرها الجامعة وكلياتها.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى نظمه قطاع الدراسات العليا لمتابعة مؤشرات أداء المجلات العلمية والتى أقرها مجلس الجامعة فى وقت سابق والتى تهدف إلى تطوير وتدويل المجلات العلمية التى تصدرها الجامعة وتحسين سمعتها الأكاديمية.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة تحسين مخرجات المجلات العلمية ووضع خطة قصيرة المدى لنشرها جميعا على منصة بنك المعرفة المصرى والتعاون مع دور النشر العالمية لما يمثله ذلك من أهمية بتصنيف الجامعة.

من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوى، المشرف على الدراسات العليا والعلاقات العلمية والثقافية، أن جامعة بنها تصدر 16 مجلة علمية محكمة فى مختلف التخصصات العلمية موزعة على كليات الجامعة و7 من هذه المجلات منشورة الآن على منصة بنك المعرفة المصرى.

وأشار "الجيزاوى"، إلى أن جميع المجلات العلمية للجامعة أصبحت تصدر بصفة منتظمة وتخدم قطاعا كبيرا من طلاب الدراسات العليا والباحثين على المستوى المحلى والإقليمى، وأن لدى الجامعة رؤية طموحة لتدويل تلك المجلات ونشرها طبقا للمعايير القياسية بالتعاون مع دور النشر العالمية بما يحقق للإنتاج الفكرى المنشور بها فرصة أكبر للإتاحة.


القليوبيه

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

البحث العلمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة