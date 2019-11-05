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مجلس النواب يطلب شهادة كبير موظفى البيت الأبيض فى تحقيق مساءلة ترامب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:04 م
مجلس النواب يطلب شهادة كبير موظفى البيت الأبيض فى تحقيق مساءلة ترامب ترامب
(رويترز)

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قالت لجان مجلس النواب الأمريكى، التى تجرى التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب، تمهيدا لعزله، اليوم الثلاثاء، إنها طلبت من القائم بأعمال كبير موظفى البيت الأبيض ميك مولفانى الإدلاء بأقواله فى الثامن من نوفمبر القادم.

وقال رؤساء اللجان الثلاث، وهى لجنة الشؤون الخارجية ولجنة المخابرات ولجنة الرقابة فى رسالة بعثوا بها إلى مولفانى "بناء على أدلة تم جمعها فى التحقيق الخاص المساءلة والتغطية الإعلامية نعتقد أن بحوزتكم معرفة مهمة مباشرة ومعلومات ذات صلة بالتحقيق".

 

 

 


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