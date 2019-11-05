ماكرون يفتتح متحف "بومبيدو" الجديد فى شنغهاى بالصين

شنغهاى (أ ش أ)

افتتح رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون فى مدينة شنغهاى عاصمة الصين الاقتصادية متحف "بومبيدو" الجديد فى المدينة العملاقة البالغ تعداد سكانها 24 مليون نسمة.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن افتتاح هذا المركز الثالث منه في الخارج، بعد افتتاح مركز في "ملقة" مدينة إسبانية قديمة وعاصمة بلجيكا "بروكسل"، يعد هجوما دبلوماسيا ثقافيا يقوده ماكرون، كما يعد ثمرة لاتفاقية فرنسية صينية أبرمت في يوليو عام 2017.



ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي، خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية للصين والتي تستمر ثلاثة أيام، "إن هذه هي المرة الأولى التي يفتتح فيها متحفا دوليا كبيرا، أبوابه هنا في الصين ويعطي فرصة لرؤية أجمل أعمال القرن العشرين؛ وذلك في إطار الجزء الأول من مشروع بعنوان "شكل الوقت" يبدأ من 8 نوفمبر الجاري ويستمر حتى مايو عام 2021".



وكان الرئيس ماكرون قد تعهد في زيارة الصين مرة كل عام على الأقل، وذلك خلال رحلته الأولى إلى الصين في مطلع عام 2018.



الرئيس-الصينى-ونظيره-الفرنسى



الوفد-الفرنسى-بصحبة-ماكرون-خلال-افتتاح-المتحف



تشديدات-أمنية-فى-المدينة-القديمة-بالقرب-من-حديقة-يو-فى-شنغهاى



ماكرون-وزوجته-فى-افتتاح-متحف-بومبيدو



ماكرون-يفتتح-متحف-بومبيدو