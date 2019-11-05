لم يتعظ من المرض.. لص يسرق وحدة صحية فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل الوحدة الصحية بالدقهلية.

تلقى مركز شرطة الستامونى بمديرية أمن الدقهلية بلاغاً من (موظف بالوحدة الصحية بقرية قراش دائرة المركز) باكتشافه سرقة بعض محتويات الوحدة الصحية.

وبالانتقال والفحص تبين أن تلك الوحدة مكونة من طابقين ووجود كسر بالباب الرئيسى للوحدة من الداخل وسرقة ( 2 جهاز زئبق - جهاز ضغط ساعة - جهاز كمبيوتر - لاب توب – فلاشة - ريسيفر - بعض الأدوات الطبية - مبلغ مالى).

تم تشكيل فريق بحث جنائى بإدارة البحث الجنائى بالدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وهو (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.