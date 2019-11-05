سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لماذا تتغير شهيتك للطعام.. اعرف الأسباب وعالجها

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:00 م
لماذا تتغير شهيتك للطعام.. اعرف الأسباب وعالجها تغير الشهية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل تشعر بتغير فى الشهية باستمرار، فتجد نفسك لا ترغب فى تناول الطعام فى بعض الأحيان، وفى أوقات أخرى تزداد رغبتك فى تذوق أنواع مختلفة من الأطعمة، فهناك أسباب عديدة لتغير الشهية نتعرف عليها فى السطور التالية وكذلك نقدم نصائح لجعل شهيتك أكثر توازناً.

وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" قالت كيت باتون، أخصائية التغذية، إن الزيادة أو النقصان في شهيتك تنتج عن استجابة جسمك لكيفية ونمط حياتك اليومية- ما هي الأطعمة التي تتناولها ومستوى التوتر لديك وحالتك المزاجية ونشاطك.

اسباب تغير الشهية 1
اسباب تغير الشهية 

اسباب تغير الشهية
 

أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في شهيتك هو تناول نظام غذائي متوازن، حيث يساعد ذلك على استقرار شهيتك، ولكن يمكن أن تلعب أشياء أخرى عاملاً في مدى جوعك أو عدم شعورك بالجوع، حيث يمكن أن تأتي تغييرات الشهية من عوامل عديدة:

وقت تناول طعامك، سواء كان نظام غذائى متوازن وصحى أم لا.

-مستوى النشاط.

-المرض أو العدوى.

-التوتر والقلق والعواطف.

-الاكتئاب.

-الأدوية.

-الحيض والحمل.

نصائح لجعل شهيتك أكثر توازناً
 

1-توازن النظام الغذائى

يؤثر توازن نظامك الغذائي على شهيتك بشكل كبير، فإذا كنت تتناول عناصر غذائية متنوعة ولا تركز على نوع واحد فقط من العناصر الغذائية فسوف تكون شهيتك أكثر اتزاناً، إذا كنت تتناول الكربوهيدرات المكررة ولا تتناول ما يكفي من البروتين أو الألياف أو الدهون - فكل الكربوهيدرات ستهضم بشكل أسرع، مما يجعلك تشعر بالجوع في كثير من الأحيان.

2-انتبه إلى عاداتك الغذائية ومدى شعورك بالجوع

قد تلاحظ أنه في الأيام التي يكون فيها نظامك الغذائي أفضل، تشعر أنك أكثر شعوراً بالشبع والامتلاء، فعادة ما يكون هناك ارتباط بين ما تأكله وبين شهيتك للطعام.

لمنع نوبات الشهية المزعجة ، ركز على تناول الوجبات المتوازنة والوجبات الخفيفة.

3-الانتباه إلى التوقيت

 إذا كنت تتجاهل تناول الطعام لفترات طويلة من الزمن، في الوقت الذي تشعر فيه بالجوع ، فقد تتضور جوعًا، وعندما تتضور جوعًا هناك فرصة أكبر لتناول وجبة دسمة.

4-مستوى نشاطك

تغييرات الشهية لها علاقة أيضًا بمستوى نشاطك، إذا كنت نشيطاً للغاية فقد تجد نفسك أكثر جوعًا من المعتاد.

5- قلل التوتر والضغط والاكتئاب

الاكتئاب والضغط والقلق يمكن أن تؤدي جميعها إلى تغيرات الشهية، لذا من المهم أن تطلب المساعدة من طبيب نفسى وتجد طرقًا للتغلب علي هذه الأشياء.


اسباب تغير الشهية

تغير الشهية

نقص الشهية

اسباب فقدان الشهية

فقدان الشهية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة