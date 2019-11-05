لماذا تتغير شهيتك للطعام.. اعرف الأسباب وعالجها

كتبت فاطمة خليل

هل تشعر بتغير فى الشهية باستمرار، فتجد نفسك لا ترغب فى تناول الطعام فى بعض الأحيان، وفى أوقات أخرى تزداد رغبتك فى تذوق أنواع مختلفة من الأطعمة، فهناك أسباب عديدة لتغير الشهية نتعرف عليها فى السطور التالية وكذلك نقدم نصائح لجعل شهيتك أكثر توازناً.

وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" قالت كيت باتون، أخصائية التغذية، إن الزيادة أو النقصان في شهيتك تنتج عن استجابة جسمك لكيفية ونمط حياتك اليومية- ما هي الأطعمة التي تتناولها ومستوى التوتر لديك وحالتك المزاجية ونشاطك.



اسباب تغير الشهية

اسباب تغير الشهية



أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في شهيتك هو تناول نظام غذائي متوازن، حيث يساعد ذلك على استقرار شهيتك، ولكن يمكن أن تلعب أشياء أخرى عاملاً في مدى جوعك أو عدم شعورك بالجوع، حيث يمكن أن تأتي تغييرات الشهية من عوامل عديدة:

وقت تناول طعامك، سواء كان نظام غذائى متوازن وصحى أم لا.

-مستوى النشاط.

-المرض أو العدوى.

-التوتر والقلق والعواطف.

-الاكتئاب.

-الأدوية.

-الحيض والحمل.

نصائح لجعل شهيتك أكثر توازناً



1-توازن النظام الغذائى

يؤثر توازن نظامك الغذائي على شهيتك بشكل كبير، فإذا كنت تتناول عناصر غذائية متنوعة ولا تركز على نوع واحد فقط من العناصر الغذائية فسوف تكون شهيتك أكثر اتزاناً، إذا كنت تتناول الكربوهيدرات المكررة ولا تتناول ما يكفي من البروتين أو الألياف أو الدهون - فكل الكربوهيدرات ستهضم بشكل أسرع، مما يجعلك تشعر بالجوع في كثير من الأحيان.

2-انتبه إلى عاداتك الغذائية ومدى شعورك بالجوع

قد تلاحظ أنه في الأيام التي يكون فيها نظامك الغذائي أفضل، تشعر أنك أكثر شعوراً بالشبع والامتلاء، فعادة ما يكون هناك ارتباط بين ما تأكله وبين شهيتك للطعام.

لمنع نوبات الشهية المزعجة ، ركز على تناول الوجبات المتوازنة والوجبات الخفيفة.

3-الانتباه إلى التوقيت

إذا كنت تتجاهل تناول الطعام لفترات طويلة من الزمن، في الوقت الذي تشعر فيه بالجوع ، فقد تتضور جوعًا، وعندما تتضور جوعًا هناك فرصة أكبر لتناول وجبة دسمة.

4-مستوى نشاطك

تغييرات الشهية لها علاقة أيضًا بمستوى نشاطك، إذا كنت نشيطاً للغاية فقد تجد نفسك أكثر جوعًا من المعتاد.

5- قلل التوتر والضغط والاكتئاب

الاكتئاب والضغط والقلق يمكن أن تؤدي جميعها إلى تغيرات الشهية، لذا من المهم أن تطلب المساعدة من طبيب نفسى وتجد طرقًا للتغلب علي هذه الأشياء.