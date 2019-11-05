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للعامل احذر.. 9 حالات تعطى لصاحب العمل الحق فى فصلك

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:05 م
للعامل احذر.. 9 حالات تعطى لصاحب العمل الحق فى فصلك محكمة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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9 حالات تحدث عنهم

قانون العمل

 ووصفهم بالخطأ الجسيم، إذا ارتكبهم العامل فإنه يحق معهم صاحب العمل فصله هى:
 
1 ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2 ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3 ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية.
5 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
7 - إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8 - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.
وتختص هذه المواد بإضراب العمال المسموح والمحور منها، حيث حظر القانون الإضراب فى المنشآت الحيوية.

قانون العمل

حالات فصل العامل

حق صاحب العمل فى فصل العامل

تنظيم علاقات العمل فى القانون

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