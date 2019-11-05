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كيف يمكن لتلوث الهواء أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة؟

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:00 م
كيف يمكن لتلوث الهواء أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة؟ سرطان الرئة وزيادة معدلاته بسبب التلوث
كتبت إيناس البنا

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تشير التقديرات الطبية أن تلوث الهواء يسبب 1-2٪ من سرطانات الرئة، و هناك أدلة جديدة تدعم زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بسبب تلوث الهواء الداخلي أيضًا.

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا مؤخرا يفيد بأن تلوث الهواء هو "التبغ الجديد" الذي يمكن أن يكون السبب فى الإصابة بسرطان الرئة.

سرطان الرئة وأسباب التلوث

وفقا للموقع الهندى " onlymyhealth" فإن طبيعة حالات سرطان الرئة التي يتم الإبلاغ عنها تتغير بشكل ينذر بالخطر، فهناك ارتفاع كبير في عدد مرضى سرطان الرئة الذين لا يدخنون، ففي حالة لسيدة تبلغ من العمر 56 عامًا، لم تدخن سيجارة مطلقًا في حياتها ولم يكن لها تاريخ عائلي من التدخين أو السرطان، وتم تشخيص إصابتها بسرطان الرئة من المرحلة الرابعة المتقدمة والذي انتشر حتى دماغها.

من الناحية الطبية، كانت حالتها عبارة عن سرطان غدي نقيلي وهو نوع من السرطان السائد لدى غير المدخنين المرتبط بحدوث طفرة في الجينات بسبب مجموعة من العوامل البيئية، في حين أن نوع سرطان الرئة الشائع بين المدخنين هو سرطان الخلايا الحرشفية.

نصائح للحد من مخاطر سرطان الرئة

هناك بعض التغييرات المقترحة فى نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة.

تقليل التعرض للتبغ وحماية نفسك من التدخين السلبي:

فتدخين السجائر هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة والإقلاع عن التدخين،  ومع ذلك، إذا كنت غير مدخن  فتجنب الوجود في أماكن يدخن فيها الأشخاص.

قم بتنقية هواء سيارتك:

قم بفتح نوافذ سيارتك لتدوير الهواء، أيضا ضع خاصية الـ  AC في وضع الدوران الداخلي لتقليل مستوى التلوث فى السيارة.

تناول الفواكه والخضراوات:

تناول نظامًا صحيًا يحتوى على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الغنية بالمغنيسيوم وفيتامين C والفاصوليا والمكسرات وأحماض أوميجا الدهنية 3 ، لان مركبات البيتا كاروتين يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

التمرين في الأماكن الخالية من التلوث:

ممارسة التمارين كل يوم يمنع الإصابة بالعديد من الأمراض، ولكن تجنب الخروج لممارسة الرياضة في الأيام التي يكون فيها مستوى التلوث مرتفعًا.


تلوث الهواء

سرطان الرئة

استنشاق الغبار

ضيق التنفس

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