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خالد صلاح
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قوات مشتركة تُعيد 112 سودانيا إلى بلادهم بعدما أبعدتهم ليبيا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:23 م
قوات مشتركة تُعيد 112 سودانيا إلى بلادهم بعدما أبعدتهم ليبيا السودان
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تمكنت قوات مشتركة سودانية ليبية في الولاية الشمالية (شمال السودان)، من استعادة 112 مواطنا سودانيا، تم إبعادهم من قبل السلطات الليبية من داخل أراضيها.
 
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن قائد القوات المشتركة السودانية - الليبية بالولاية الشمالية، بالإنابة المقدم ركن ناصر الأمين بشير، قوله إن القوات المشتركة السودانية الليبية ستظل دوما تعمل وتساهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى في حفظ الأمن والاستقرار وحماية وتأمين الحدود، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومحاربة كافة أشكال الجرائم الحدودية العابرة.
 
وأشار إلى أن أكثر الفئات والشرائح التي تنتهج الهجرة غير الشرعية، هي شريحة الشباب، الذين يعول عليهم الوطن كثيرا للمساهمة في تعميره ونهضته والاستفادة من الخيرات والإمكانات الكبيرة التي يزخر بها السودان في المجالات كافة، مضيفا أن القوات المشتركة السودانية - الليبية قامت بتقديم كافة الخدمات والمساعدات الإنسانية للذين أبعدوا من دولة ليبيا وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
 
من جانبه، حذر رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية، المقدم ملاذ حسن محمد من خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأكد مواصلة جهود القوات المشتركة السودانية الليبية في الحد من مثل هذه الظواهر التي تضر بأمن واستقرار البلاد.

السودان

ليبيا

السلطات الليبية

القوات المشتركة

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