قاتل طليقته بالقليوبية: مش راضية ترجع لعصمتى وسابتنى.. فانتقمت منها

القليوبية - فريق المحافظات

"بحبها وعايز أرجعها لعصمتى، لنعيش سويا، إلا انها رفضت وظلت تتعنت حتى استشاط غيظى وطعنتها بسكين".. بهذه الكلمات توالت اعترافات نجار بشروعه فى قتل طليقته خلال تحقيقات البحث الجنائى بقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، مؤكداً أنه كان على علاقة طبية بزوجته وأنهما تزوجا لمدة عامين، ونظر لبعض المشاكل المادية والأسرية انفصلا عن بعضهما البعض.

وتابع المتهم: منذ الطلاق وأنا أشعر بندم شديد، وكنت أذهب لها لتسمح لى بردها لعصمتى ولكنها قامت بطردى ورفضت للعودة إلى عصمتى، وقامت بسبى، فقررت اتخلص منها، وطعنتها بسكين المطبخ حتى سالت دمائها.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث الخصوص بقيام عصام ع ا 50 سنة نجار بالحضور لديوان القسم من تلقاء نفسه وأبلغ بقيامه بالتعدى على طليقته عيده ع ا 46 سنة عامله بمستشفى الدمرداش ومقيمة بالخصوص بالضرب وطعنها عدة طعنات بسكين مطبخ وتركها بالشقة سكنها وذلك بسبب رفضها طلبه العودة إلى عصمته عقب طلاقها منه منذ عامين وتعديها عليه بالسب والشتم.

انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وبالفحص تبين وجود المذكورة مسجاة على أرضية غرفة المعيشة مصابة بعدد 3 طعنات بالظهر وطعنة أسفل البطن من الجهة اليمنى.. وعثر بجانبها على السكين المستخدم فى الواقعة وعليه آثار دماء.. وتم التحفظ عليها.

بسؤال نجلهما عبد الرحمن ع ع طالب ردد ذات المضمون وجرى نقل المصابة لمستشفى السلام وحجزها للعلاج.. ولا يمكن استجوابها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.