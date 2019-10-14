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نجار يشرع بقتل طليقته بسكين لرفضها العودة آلية بالخصوص

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:55 ص
نجار يشرع بقتل طليقته بسكين لرفضها العودة آلية بالخصوص اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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شرع نجار فى قتل طليقته الممرضة حيث طعنها عدة طعنات بسكين داخل محل إقامتها بمدينة الخصوص، لرفضها العودة لعصمته وتركها بين الحياة والموت، وسلم نفسه لقسم الشرطة الذى أرسل قوة لإنقاذها ونقلها المستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد شديد رئيس مباحث الخصوص، بقيام "عصام ع ا" 50 سنة، نجار بالحضور لديوان القسم من تلقاء نفسه، وأبلغ بقيامه بالتعدى على طليقته "عيده ع ا" 46 سنة، عامله بمستشفى الدمرداش، ومقيمة بالخصوص، بالضرب وطعنها عدة طعنات بسكين مطبخ وتركها بالشقه سكنها، وذلك بسبب رفضها طلبه العودة إلى عصمته عقب طلاقها منه منذ عامين وتعديها عليه بالسب والشتم.

 

انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبالفحص تبين وجود المذكورة مسجاة على أرضية غرفة المعيشة مصابة بـ 3 طعنات بالظهر وطعنه أسفل البطن من الجهه اليمنى، وعثر بجانبها على السكين المستخدم فى الواقعة وعليه آثار دماء، وتم التحفظ عليها.

 

بسؤال نجلهما "عبد الرحمن ع ع" طالب ردد ذات المضمون وجرى نقل المصابه لمستشفى السلام وحجزها للعلاج، ولا يمكن استجوابها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

 


القليوبية

نجار يشرع فى قتل طليقته

مدير امن القليوبية

رئيس مباحث الخصوص

سكين مطبخ

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