ريتشارد كويست مقدم البرامج الشهير على CNN العالمية يستضيف الدكتورة رانيا المشاط

استضاف اليوم مقدم البرامج الشهير ريتشارد كويست، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة من الجناح المصرى فى لقاء تليفزيونى على قناة سى ان ان CNN العالمية فى البرنامج الذى يقدمه كويست من بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019، وذلك خلال مشاركة الوزيرة فى فعاليات هذه البورصة التى تعقد فى العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4-6 نوفمبر الجارى.

وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة التطورات الإيجابية التى يشهدها قطاع السياحة، والإنجازات الملموسة من تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصري، والتى انعكست بشكل جلى فى المعدلات غير المسبوقة فى الإيرادات السياحية التى سجلت زيادة 28% لتصل إلى 12.6 مليار دولار فى العام المالى 2018-2019، لتسجل أعلى زيادة فى تاريخ قطاع السياحة فى مصر.

كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن المشاركة المصرية فى المعرض هذا العام، مؤكدة على حرص وزارة السياحة على المشاركة المستمرة فى هذا المعرض الذى يمثل أحد أهم المعارض السياحية الدولية وهو ما يتماشى مع محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة، حيث يرتكز هذا المحور على أن تكون المشاركة فى المعارض السياحية الدولية بمفهوم الكيف وليس الكم.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن المتحف المصرى الكبير، الذى سيكون افتتاحه فى 2020 هدية مصر للعالم، ويمثل أحد أهم محاور الحملة الترويجية لمصر، مشيرة الى أن الوزارة تحرص على تخصيص جزء فى الأجنحة المصرية المشاركة فى جميع المعارض السياحية الدولية للترويج للمتحف المصرى الكبير GEM 2020.

وقالت إن الوزارة تنتهج الآن استراتيجية تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج لمصر، والتى أصبحت تعتمد على سرد حكاية للمكان والناس؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة لاتجاهات السائحين والمسافرين أن اهتماماتهم قد تغيرت وأصبح اهتمام المسافر أو السائح أكثر بالبحث عن التجربة السياحية التى يكتسبها والتعرف على أنماط مختلفة من البشر والتفاعل مع البيئة المحلية للأماكن التى يزورونها.

وأشارت الوزيرة الى أن مصر لديها منتجات وأماكن سياحية متنوعة ومتفردة من شأنها أن ترضى كافة الأذواق وتجذب شرائح مختلفة من السائحين حول العالم.

وتطرقت الوزيرة خلال اللقاء للحديث عن محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، موضحة أن رؤية البرنامج تتمثل فى "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف لرفع القدرة التنافسية للقطاع السياحى المصرى وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنه تم إصدار تقرير المتابعة الأول لهذا البرنامج فى سبتمبر الماضى ليؤكد على التزام الوزارة بتنفيذ كافة محاوره.

وأكدت الوزيرة أن السياحة تعد أداة حقيقية للتواصل بين الشعوب وتبادل الثقافات ونشر السلام ومن هذا المنطلق جاءت حملة الوزارة الترويجية People 2People لتعطى السائح تجربة فريدة من خلال تعرفه على التنوع الذى يتسم به الشعب المصرى، مشيرة الى حصول الفيلم الترويجى لحملة People to People والذى أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية، على المرتبة الأولى كأفضل فيلم ترويجى فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال أعمال اجتماعات الدورة (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التى عقدت فى سبتمبر الماضى.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، بتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، وقد تضمنت المنظومة الى جانب تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة لتتماشى مع مثيلاتها العالمية، إضافة معايير جديدة لأول مرة لتصنيفات الفنادق المصرية، ومنها معايير لمخيمات السفارى، كما تم إضافة معايير لأنماط جديدة مثل الذهبيات والفنادق البيئية والتراثية والشقق الفندقية، مما سيتيح لوزارة السياحة الفرصة للقيام بدورها الرقابى على مثل هذه المنشآت التى كانت موجودة بالفعل ولكن لم يكن لها تصنيف بما يكفل جودة الخدمة المقدمة للسائح .

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالقرار البريطانى باستئناف الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، مشيرة الى تفاؤلها بموسم الشتاء، ومؤكدة على أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابى كبير فى زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطانى إلى مصر.

وفِى نهاية اللقاء قام كويست بجولة مع الوزيرة داخل الجناح المصرى أعرب خلالها عن إعجابه بالجناح وبالتكنولوجيا التفاعلية التى تم استخدامها فى تصميمه، كما قامت الوزيرة بدعوة كويست لزيارة المتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه.