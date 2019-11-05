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فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم قول أذكار الصباح قبل صلاة الفجر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:04 ص
فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم قول أذكار الصباح قبل صلاة الفجر دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال حول صيغة التشهد فى الصلاة نصه:"حكم قول أذكار الصباح قبل صلاة الفجر؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"لا يجوز لأننا بذلك نكون ما زلنا فى وقت الليل وليس الصباح".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.

 

 


دار الإفتاء

الافتاء

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موعد اذكار الصباح

صلاه الفجر

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