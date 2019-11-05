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فيديو.. انسياب مرورى أعلى محور صفط اتجاه جامعة القاهرة مع ظهور الشبورة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:09 ص
فيديو.. انسياب مرورى أعلى محور صفط اتجاه جامعة القاهرة مع ظهور الشبورة محور صفط اللبن
كتب محمد أبو عوض

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شهد

محور صفط اللبن

، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية أعلى الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه جامعة القاهرة، وأيضا فى الاتجاه المقابل، فيما شهد الطريق تكدثات متحركة قبل منزل الكوبرى المؤدى الى جامعة القاهرة بسبب زيادة الأحمال.
 
وظهرت الشبورة صباح اليوم على الطريق، ولكن لم تتسبب فى تعطيل حركة المرور، وذلك وسط انتشار رجال المرور والخدمات الأمنية على الطريق، للعمل على تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات.
 
وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
 

محور صفط اللبن

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