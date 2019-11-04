سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. كثافات مرورية متحركة أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:55 ص
فيديو.. كثافات مرورية متحركة أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة زحام مرورى بمحور صفط اللبن-أرشيفية
كتب ـ محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد

محور صفط اللبن

، اليوم الاثنين، حالة من الكثافات المرورية المتحركة أعلى الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه جامعة القاهرة، بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل رجال المرور والخدمات الأمنية، للعمل على تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات.
 
وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
 
 
وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

زحام مرورى

محور صفط

صفط اللبن

محور صفط اللبن

زحام

كثافات مرورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توماس كوك تعود للحياة من شنجهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنجهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

بيان عاجل للقيادة العامة للقوات المسلحة بعد قليل

بيان عاجل للقيادة العامة للقوات المسلحة بعد قليل

شبح إقالة كوفاتش يطارد 4 مدربين فى أوروبا.. أرسنال يمنح إيمرى مهلة أخيرة لإيقاف نزيف النقاط.. معاناة توتنهام مستمرة مع بوكيتينو.. ريال مدريد يتحكم فى كرسى تدريب برشلونة.. وحلم دورى الأبطال يهدد بقاء سولشاير

شبح إقالة كوفاتش يطارد 4 مدربين فى أوروبا.. أرسنال يمنح إيمرى مهلة أخيرة لإيقاف نزيف النقاط.. معاناة توتنهام مستمرة مع بوكيتينو.. ريال مدريد يتحكم فى كرسى تدريب برشلونة.. وحلم دورى الأبطال يهدد بقاء سولشاير

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية فى مصر

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية فى مصر

مصرع 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بالفيوم

مصرع 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بالفيوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة