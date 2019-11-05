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فيديو.. التحفظ على مصنع لإنتاج مخدر الهيروين بالجيزة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:52 م
فيديو.. التحفظ على مصنع لإنتاج مخدر الهيروين بالجيزة هيروين
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو نجاح الأمن فى ضبط شخصين بالجيزة لممارستهما نشاطا إجراميا فى مجال إعادة تصنيع مخدر الهيروين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها أو جلبها وتهريبها وترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولتهما تصنيع وإعادة تدوير ذات المخدر لمضاعفة كمياته، وتم الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وتبين أنهما "عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة قسمى شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وثالث العريش بشمال سيناء"، حيث يقوم أحدهما بتجهيز المواد الكميائية والخامات والأوانى اللازمة فى تصنيع مخدر الهيروين الخام، بينما يقوم الثانى بترويج المنتج النهائى من ذلك المخدر على عملائهما بالبلاد.

 وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم استهداف المتهمين بقيادة اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية وضبطهما أثناء استقلالهما إحدى السيارات فى أحد الأكمنة التى أعدت لضبطهما بالقرب من منزل الأول، وبتفتيشهما والسيارة والمسكن والمخزن الخاص بالمتهم الأول بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، تم ضبط 6000 قرص لعقار "الكبتاجون" المخدر، و50 جرام هيروين، و10 أقراص مخدرة لعقار "الترمادول"، و23 برميل، و5 أكياس لبعض المواد الكيميائية مختلفة الأنواع والتى تستخدم فى عملية التصنيع وزنت 485 كيلو جرام، و19 زجاجة، و13 جركن لبعض المواد الكيميائية مختلفة الأنواع المستخدمة فى عملية التصنيع، و190 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة، و2 ميزان حساس، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، وأيدا ما جاء بالتحريات.

 


مخدرات

تهريب مخدرات

مصنع هيروين

انتاج الهيروين

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