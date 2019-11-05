سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: قرارات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض تتسارع وسط صمت دولى مريب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:50 م
فلسطين: قرارات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض تتسارع وسط صمت دولى مريب رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قرارات وأوامر الاستيلاء ووضع اليد على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة تتسارع، فى استغلال بشع للانحياز الأمريكى الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلى، كنافذة ذهبية لاستكمال عمليات "أسرلة" وضم الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدى إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
 
وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات والأوامر تتم بتعليمات مباشرة من المستوى السياسى فى دولة الاحتلال، وكان آخرها إقدام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 129 دونما (كم2) من أراضى بلدتى الظاهرية والسموع جنوب الخليل، والإخطار بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضى قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، و243 دونما من أراضى بلدة صوريف شمال غرب الخليل، و66 دونما من أراضى قرية بيت دقه شمال غرب القدس، و150 دونما من أراضى بلدة بيت لقيا غرب رام الله، بالإضافة الى اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المزارعين الفلسطينيين واقدامهم على اغراق مزروعات ومحاصيل المواطنين بالمياه العادمة، كما حدث فى منطقة جنوب غرب بيت لحم، هذا كله وسط اقدام عدد من أركان اليمين الحاكم تقديم مشاريع قوانين عنصرية لفرض السيادة الاسرائيلية والقانون الإسرائيلى على عديد المناطق فى الضفة الغربية المحتلة.
 
وأضاف البيان، أن الوزارة "إذ تقدر البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى بخصوص مصادرات أمس، فإنها تتساءل: ماذا عن مصادرات اليوم؟ وماذا عن مصادرات يوم غد وبعد غد؟ من الواضح أن الاتحاد الأوروبى يعتقد أنه بتصديره هذه البيانات يعفى نفسه من مسئولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق القانون الدولي. والأمر يشمل أيضا التجمعات الاقليمية جمعاء ودون استثناء، كما يستوجب ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من كافة دول العالم".
 
وأكدت الوزارة، فى بيانها، أن التوجه الحالى لدولة الاحتلال يتمثل فى القضاء على امكانية قيام الدولة الفلسطينية عبر التسريع فى الاستيلاء على المئات بل آلاف الدونمات فى مناطق حساسة ورئيسة فى الضفة الغربية بهدف القضاء على حل الدولتين.
 
وأشارت، إلى أن هذه الاجراءات الاسرائيلية المتسارعة فى الاستيلاء على الارض الفلسطينية، إنما تعكس مخططا جهنميا فاشيا عنصريا كولونياليا، تقوده دولة الاحتلال، وبتواطؤ كامل من الولايات المتحدة الاميركية، التى توفر لدولة الاحتلال ليس فقط الدعم والاسناد والتشجيع، إنما الحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة، ما يجعل هذه الادارة شريكا فى الجريمة المرتكبة يوميا بحق الشعب الفلسطينى ومقدراته، كما أن سكوت المجتمع الدولى وخوفه من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال يجعل منه أيضا شريكا فى الجريمة.
 
وشددت، على أن "المطلوب إحراج هذه الدول لصمتها على هذه الجريمة ومساءلتها من قبل منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى والاحزاب لديها، كما يجب على وسائل الاعلام كشف حالة الحماية التى توفرها ادارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب لهذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطينى وارضه ومقدساته وممتلكاته، مبينة أن التوجه الحالى لسياسة دولة الاحتلال هو فى تصفية القضية الفلسطينية، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وهذا ما يوشك الاحتلال على الانتهاء منه، فماذا نحن فاعلون؟".
 

فلسطين

الخارجيه الفلسطينيه

الاحتلال الاسرائيلى

الاتحاد الاوروبى

الرئيس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة