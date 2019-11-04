عريقات: الاحتلال الإسرائيلى نهب ما يتجاوز 90% من مساحة غور الأردن

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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، اليوم الاثنين، "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى نهبت ما يتجاوز 90% من مساحة غور الأردن، الذى يشكل حوالى 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وأنها حققت أرباحا جراء سياسة النهب والاستيلاء بلغت 450 مليون دولار".

وأضاف عريقات، فى مؤتمر صحفى خلال جولة له مع صحفيين محليين ودوليين ﻹطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بسياسية الاحتلال الإسرائيلى فى محافظة أريحا والأغوار، "إن الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية فى غور الأردن هو محاولة الاحتلال فرض ذلك وتبريره بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين هناك".

وأكد، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلى تعمل على تعزيز الاستيطان فى منطقة أريحا والأغوار بالضفة الغربية (المحتلة عام 1967 والمتابعة للحدود مع الأردن) بالشراكة مع عدة شركات دولية، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية، وبالتالى جعل الفلسطينيين يشترون مياههم التى هى حق لهم، قائلا "سيطرة الاحتلال على منطقة غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة تأتى ضمن مخطط كامل ينضوى فى إطار ما يعرف "بصفقة القرن" التى تهدف إلى ضرب قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وأى شيء فلسطينى".

وقال عريقات، "إن هناك عدة مؤسسات تعمل فى مجال الاستيطان بالضفة فى عدة مجالات تشمل الزراعة والصناعة والاستثمار، وهناك قرار يدعو مجلس حقوق الانسان لإصدار قاعدة بيانات بخصوص ذلك"، مضيفا "أن أى أمر يتعلق بالاستيطان هو جريمة حرب، آملا أن يفرج عن قاعدة البيانات مهما كانت حجم الضغوطات الى يتعرض لها المجلس من الإدارة الأمريكية أو غيرها".