سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عبد الرحمن أبو زهرة: عادل إمام من جمهورى.. وبضايق لاختصارى فى المعلم سردينة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:12 م
عبد الرحمن أبو زهرة: عادل إمام من جمهورى.. وبضايق لاختصارى فى المعلم سردينة عبد الرحمن أبو زهرة
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنه يعتز بشكل كبير بشخصية "المعلم سردينة" الذى أداها فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، مشيرا إلى أن كل شئ فى هذا المسلسل كان رائعا.
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء dmc:"اختصار تاريخي الفني في شخصية المعلم إبراهيم سردينة يصيبنى بالضيق والانزعاج، فكل فنان له أعمال فنية متميزة تترك انطباعا جيدا لدى الجمهور".
 
وأشار إلى أنه خلال تاريخه الفنى البالغ 56 عاما، لم يتأخر مرة واحدة عن تصوير مشاهده فى أى عمل فنى، مؤكدا: "بذاكر أعمالى الفنية جيدا لدرجة أنني أحلم كثيرا بشخصياتي في هذه الأعمال أثناء نومي، ولو محبتش الشخصية مش هشتغلها، وميهمنيش مساحة الدور".
 
 
وتحدث عن الزعيم عادل إمام، قائلا" عادل ده عبقرى..مازال لحد الآن محتفظ بنجوميته ومكانته فى ناس طلعت معاه واختفت وهو لسه مكمل طريقه".
 
 
وأكد "أبو زهرة"، خلال حواره اليوم مع قناة DMC: عادل إمام بيتفرج عليا أثناء التمثيل، وبيقول للموجودين اتفرجوا على الفنان الجميل... أما عن المقارنة بين الفنان أحمد زكى والفنان عادل أمام غير مناسبة فكل منهما انتهج طريقا مختلفا من الإبداع الفنى وقدم أعمالا سينمائية هامة".
 

عبد الرحمن ابو زهرة

عادل امام

المعلم سردينة

مساء DMC

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة