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طلاب كفر الشيخ يستعرضون المشروعات القومية احتفالاً بالعيد القومى.. صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:09 م
طلاب كفر الشيخ يستعرضون المشروعات القومية احتفالاً بالعيد القومى.. صور جانب من الاحتفالات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدينة كفرالشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، احتفال طلاب وطالبات مدارس المحافظة، بالعيد القومى للمحافظة، أمام مديرية التربية والتعليم، بقيادة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وردد الطلاب والتلاميذ الأغانى الوطنية ،ابتهاجاً بالعيد القومى للمحافظة، قبل بدء احتفال المحافظة بالعيد القومى الذى سيقام بالمركز الثقافى بالمحافظة بحضور الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن،مدير أمن كفر الشيخ،والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري،واللواء محمد البنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء يسر الحلفاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 

وحمل الطلاب والطالبات الأعلام ولافتات التهنئة للدكتور إسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ، وللدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،ولجميع أهالى كفر الشيخ .

 

وعرض الطلاب أثناء احتفالهم للعديد من المشروعات القومية التى شهدتها المحافظة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،منها مشروع مزرعة غليون السمكية ،ومحطة كهرباء البرلس، والمشروعات الجارى اقامتها ومنها مصنعى الرمال السواء، والمنطقة اللوجستية .

 

يذكر أن المحافظة احتفلت بالعيدها القومى الـ 63 لمحافظة كفرالشيخ فى مدينة الانتصارات برج البرلس، أمس الاثنين، يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية وانتصارها على العدوان الثلاثى فى 4 نوفمبر عام 1956م.،وستتواصل الاحتفالت طوال الشهر بإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية.

 

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