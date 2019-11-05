"طفرة عملاقة".. 12 محطة لتحلية المياه بمحافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة البحر الأحمر، طفرة عملاقة خلال الأربع سنوات الماضية بداية من عام 2014 لم تشهدها المحافظة فى تاريخها، حيث تم تشيد مشاريع بلغت تكلفتها 4 مليارات و800 مليون جنيه.

من بين تلك المشاريع الضخمة إنشاء 12 محطة تحلية مياه بحر بمدن المحافظة المختلفة، بتكلفة تخطت الـ 2 مليار جنيه، جميعها دخل الخدمة خلال الفترة الماضية، حيث تم انشائها بتكنولوجيا حديثة فى تحلية ومعالجة مياه البحر، لتوصيل مياه صالحة للمواطنين.

من جانبه قال المهندس يحيى صديق، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر لـ"اليوم السابع"، أن هناك 12 محطة تحلية مياه بحر، استلمتها الشركة منذ فترة وتم تشغيلها وتنتج أكثر من 100 ألف متر يومياً، موضحاً أن أكبر محطات التحلية بالمحافظة وقد تكون فى مصر، هى محطة اليسر لتحلية المياه التى تخدم أهالى مدينة الغردقة، والتى اقتربت تكلفتها من مليار جنيه تقريبا، وتنتج 80 ألف متر مياه محلاه يوميا.

وأوضح صديق، أن هناك محطة تحلية بمدينة سفاجا تنتج يوميا 6 آلاف متر من المياه لخدمة أهالى مدينة سفاجا، بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه، كذلك محطة تحلية بمدينة القصير تنتج 7500 م3/يوم، لافتاً إلى أنه يوجد محطتين تحلية مياه بمدينة شلاتين تنتج القديمة بالمدينة 3500 م3 / يوم، بينما تنتج الجديدة 3000 م3/يوم، وفى مدينة مرسى علم تم إنشاء 3 محطات تحلية تنتج الثلاث 5100 متر مكعب فى اليوم، كذلك فى قرية حماطه حيث يوجد محطة تحلية صغيرة تنتج 200 م3 / يوم، وقرية مرسى حميرة تنتج 200 م3/ يوم.

وتابع : فى جنوب البحر الأحمر، يوجد محطة تحلية بقرية أبو رماد جنوب المحافظة تنتج 1500 م3 / يوم، وكذلك فى حلايب تنتج 1500 م3/ يوم.

كما أكد صديق أن إنشاء محطات تحلية مياه مرسى علم اقتربت تكلفتها من 100 مليون جنيه، كذلك تم تطوير محطات مدن جنوب المحافظة بتكلفة 12 مليون جنيه لإنتاح وضخ 1500 متر من خلال محطة أبو رماد.

ولفت صديق إلى أن جهاز الإسكان والتعمير َوالهيئة القومية لمياه الشرب سيقوم بإنشاء محطة برأس حدربه، وكذلك تجديد ورفع كفاءة بعض المحطات وزيادة قدرتها الاستيعابية لزيادة كمية المياه المنتجة من خلالها، حيث بلغت تكلفة توسعة محطة الشلاتين 322 مليون جنيه، لتصل الطاقة الإنتاجية الخاصة من 3000متر مكعب/اليوم إلى 9000 متر مكعب يومياً، حيث تقوم شركة المقاولون العرب بعملية الانشاءات ويشرف عليها جهاز التعمير والإسكان، ومن المقرر أن تتسلمها شركة مياه الشرب لتشغيلها عقب الأنتهاء من الأعمال بها فى نهاية 2021.

وكشف صديق، أن فى منطقة أبو رماد التابعة إداريا لمدينة حلايب، تقوم شركة المقاولون العرب بعمل توسعة لمحطة التحلية هناك بتكلفة 93 مليون و400 ألف جنيه، لتصل الطاقة الإنتاجية الى4500 متر مكعب يومياً لتوفير المياه الصالحة للشرب لأهالى أبو رمادبصفة مستمرة.

كان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 375 ألف م3/يوم، بتكلفة 7.976 مليار جنيه، بمحافظات "مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، والدقهلية" مشيراً إلى أن إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، 1.72 مليون م3/يوم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه من المقرر تنفيذ 21 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 540.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 10.667 مليار جنيه، بمحافظات" مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ – البحيرة"، بخلاف 63 محطة قائمة، بطاقة إجمالية 799 ألف م3/يوم، بمحافظات؛ "شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس".

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة من قِبَلِ وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإمكانية الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، بجانب العمل على تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات.