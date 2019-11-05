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ضبط 3168 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:10 ص
ضبط 3168 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

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كثفت الإدارة العامة لـ 

مرور الجيزة

، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3168 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 121 مخالفة تجاوز سرعات و 1665 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 60 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 67 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

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