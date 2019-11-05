تحرير 764 مخالفة مرورية و436 إشغال طريق وفحص 31 شخصا جنائيا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 764 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 12 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 8 مزراع دائرة مركز السادات، وفحص 31 شخص، كما تم فحص 13شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 13شخص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على إستمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة، بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة، وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إلغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية، قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة وتوجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .

وقد شنت مديرية أمن المنوفية، حملة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة شبين الكوم .

وأسفرت الحملة عن تحرير، 13 قضية آداب عامه على النحو التالى، 10 قضايا إشغالات المقاهى، 2 مخالفة المحال العامة.

فى سياق متصل، شنت شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة ،لأزالة الاشغالات.

وأسفرت الحملة عن ضبط " 436" مخالفه متنوعة عبارة عن تحرير "85" مخالفة إشغال طريق ،" 217 " إزالة فورية "88" حالة ضبط .