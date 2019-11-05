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ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بتصوير شخص بأوضاع مخله وإجباره توقيع إيصال أمانة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:50 م
ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بتصوير شخص بأوضاع مخله وإجباره توقيع إيصال أمانة المتهمون عقب القاء القبض عيهم
كتب ـ عبد الرحمن سيد ــ سليم على

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تمكن رجال قسم شرطة الساحل من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإجبار أحد الأشخاص بالتوقيع على ورقة بيضاء والاستيلاء منه على مبالغ مالية بعد تصويره صور مخله ومساومته على دفع مبالغ آخرى مقابل عدم نشر الصور.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغ من مواطن مقيم بدائرة القسم يفيد قيام 3 أشخاص بالاستيلاء منه على مبلغ مالى، وإكراهه على توقيع ورقة على بياض وتصويره بصورة غير لائقة ومساومته على دفع مبلغ مالى مقابل عدم  نشر تلك الصور.

وعقب تقنين الإجراءات بإجراء وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها، وبإعداد الأمكنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم بإحداها، وبحوزتهم ورقة بيضاء مذيلة ببصمة وتوقيع المجنى عليه، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة" "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بسابقة تعرفه على المبلغ وقاما بالاتفاق على التقابل بمقر عمل المتهم الأول، وعقب حضوره قاما المتهمان الآخران بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزة أحدهم واستولوا منه على مبلغ مالى، وقيامهم بتصويره باستخدام الهاتفين المضبوطين وإكراهه على توقيع ورقة على بياض ومساومته على دفع مبلغ مالى أخر مقابل عدم نشر تلك مقاطع الفيديو، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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