سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 11 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى وتحرير محاضر لـ42 مخالف بالقيوبية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:02 م
ضبط 11 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى وتحرير محاضر لـ42 مخالف بالقيوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه بناء على التوجيهات الصادرة للمديري المديريات الخدمية بالمرور والمتابعة الدورية للأسواق وضبطها.
 
وقامت مديرية الطب البيطرى خلال شهر أكتوبر الماضي برئاسة الدكتورة أمل العسيلي بشن 15 حملة على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة المحافظة.
 
وأسفرت الحملات، عن تحرير  42 محضر وضبط كمية 10.916 طن عبارة عن لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنعات لحوم ودواجن وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تحررت المحاضر وتم العرض على النيابات المختصة.
 
 
وشدد المحافظ، بتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجارى،ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
 
 
وأكد،أننا لا نألوا جهدا فى الحفاظ على صحة المواطنين ووصول منتج صحي آمن إليهم من المنتجات ذات الأصل الحيواني المطابقة للاشتراطات الصحية السليمة.
 
 
 

 


اخبار القليوبية

بيطري القليوبية

مجازر القليوبية

لحوم فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس مسئول مخزن سلع تموينية متورط فى حيازة "لحوم فاسدة" فى الساحل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:00 ص

ضبط لحوم مصنعة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:18 م

بشرة خير.. انخفاض كبير بأسعار الخضروات والفاكهة واللحوم بالمحافظات.. الطماطم والفلفل بـ3 جنيهات بقنا.. والبرتقال والجوافة والرمان بـ5 جنيهات بالغربية.. 30% انخفاض بالأسعار بأسوان.. أسماك الإسكندرية تنخفض 10%

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:00 م

تعرف على أسعار اللحوم والدواجن اليوم فى الأسواق بمحافظة الغربية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة