ضبط 11 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى وتحرير محاضر لـ42 مخالف بالقيوبية

وأسفرت الحملات، عن تحرير 42 محضر وضبط كمية 10.916 طن عبارة عن لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنعات لحوم ودواجن وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تحررت المحاضر وتم العرض على النيابات المختصة.

وشدد المحافظ، بتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجارى،ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد،أننا لا نألوا جهدا فى الحفاظ على صحة المواطنين ووصول منتج صحي آمن إليهم من المنتجات ذات الأصل الحيواني المطابقة للاشتراطات الصحية السليمة.