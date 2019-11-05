صور.. ندوة عن إدارة الوقت وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى قرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، تحت إشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ندوة تثقيفية عن إدارة الوقت بنادي الشبان المسلمين بمدينة دسوق، وتناولت الندوة مفهوم وكيفية أهميّة الوقت، لتحقيق الأهداف والطموحات التي يزداد بها رقي المجتمع وحضارته وازدهاره، وأوصت بعمل مثل هذه الندوات وتكرارها.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن قرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، شهدت تنظيم مبادرة قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير الي أهالينا"، لمؤسسة الشباب للتنمية المستدامة، بتوفير جميع السلع الغذائية والتموينية والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية وبأرخص الأسعار لتخفيف العبء عن أهالينا وسط إقبال كبير من الأهالي بالقرية، وبمشاركة القائمين على مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه لن تتحقق التنمية المستدامة الا بالدولة والمجتمع المدنى معاً، لتقديم المواد والسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بهدف خدمة المواطن في القرى الفقيرة، والأسر الأكثر احتياجاً والفئات المستهدفة دون أدنى مقابل.



ندوة عن إدارة الوقت وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى قرية بكفر الشيخ



ندوة عن إدارة الوقت وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى قرية بكفر الشيخ



ندوة عن إدارة الوقت وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى قرية بكفر الشيخ



ندوة عن إدارة الوقت وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى قرية بكفر الشيخ