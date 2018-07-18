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الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:16 م
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تضامن كفر الشيخ تبحث آليات التعاون المشترك مع "الجايكا" و"اليونيسيف"

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:37 م
تضامن كفر الشيخ تبحث آليات التعاون المشترك مع "الجايكا" و"اليونيسيف" جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بكفر الشيخ ، إنه بحث آليات التعاون المشترك  مع وفد من الجايكا واليونيسيف ،خلال المرحلة المقبلة في مجال تنمية الطفولة المبكرة ، معرباً عن سعادته للتعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى وبين الجايكا لما قدمتة من إستفادة لأطفالنا داخل دور الحضانات على مستوى الجمهورية.

وأضاف مسلم ، أن الوفد تفقد  بعض الحضانات النموذجيةداخل المحافظة، برفقية مسئولي إدارة الأسرة والطفولة ،للوقوف على ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الوفد ضم كلا من  سلمى الألفي، مساعد ومنسق مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة ،وتيتسو كاميتاني، كبير مستشاري المشروع، وكريم عماد مساعد ومنسق المشروع، و الدكتورة إيناس حجازي، مدير وحدة تنمية الطفولة المبكرة باليونيسيف، وصلاح الحنفي، مدير برامج الإعلام التنموي باليونيسيف ، ورامي عبد الوهاب، ممثل مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون.

 


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