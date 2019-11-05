صور.. نائب محافظ الأقصر يقود جولات لمتابعة العمل بتجميل الشوارع والميادين

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من شوارع مدينة الأقصر، ورافقه خلال الجولة كلا من المهندس حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر وكلا من رئيس حى وسط، ورئيس حى جنوب، وذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة بناءاً علي توجيهات المستشار مصطفي محمد ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات بالشوارع والميادين لخدمة السائحين.

وتضمنت الجولة تفقد شارع كورنيش النيل وشارع المطافئ القديم، وميدان الكومنولث وأسفل كوبرى المطار، وشوارع النزهة ومزلقان القراريش وفاطمة الزهراء بمنطقة شرق السكة، وشارع الصنايع وميدان أبو الحجاج وشارع محمد فريد وشارع التليفزيون وامتداده، وشارع مدرسة الصنايع، وشارع خالد بن الوليد.

وكان "عبد القادر" خلال جولته بامتداد شارع التليفزيون قد لاحظ وجود بالوعة مكشوفة ووجه على الفور بتغطيتها حرصاً على أرواح المواطنين، وإحالة المسئولين إلى التحقيق، كما أكد على مستوى النظافة بمدينة الأقصر موجهاً ببذل المزيد من الجهود لإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق بها، ووجه بزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار فى منطقة ميدان الكومنولث، كما أشاد بالسيولة المرورية ورفع الإشغالات فى شارع الصنايع.

وفي نفس السياق عقدت جلسة المجلس التنفيذي بقاعة رقم 2 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، برئاسة العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، وأمانة على سيد صادق سكرتير عام المركز، وبحضور الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المركز، والنقيب محمود مرسي رئيس نقطة شرطة العديسات، والجهاز التنفيذى للمركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية والإدارات المختلفة بمركز الطود .

وبدأت الجلسة باستطلاع رأي الحضور بالموافقة على طرح كشك بالسجل المدني تم انشاؤه من صندوق الخدمة بالمجلس وتوريد قيمة الإيجار الشهري بالصندوق، وتم التأكيد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة هندسة ري الأقصر، بضرورة الاهتمام بتطهير المصارف والترع مع إفادة الخطط الموضوعة لهذا العام، وأليات تنفيذها وضرورة رفع ناتج التطهير تجنباً للإصابة بالامراض المعدية للإنسان او الحيوان، والاستعداد والمرور على مخرات السيول لمواجهة احتمالات سقوط الأمطار والسيول على مستوى المركز خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التعديات على أملاك الدولة والري وحماية النيل والأراضي الزراعية وأملاك السكك الحديدية بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى.

وفى سياق منفصل، التقى العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرقي محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بكلٍ من مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمسئولة عن التنفيذ، ومهندسي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمسئولة عن التشغيل، ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع شركة المقاولون العرب، ومهندسي من مصنع الطائرات المنفذة عن اعمال الكهروميكانيك والتركيبات لمحطة المعالجة بالطود، وذلك لاستلام محطة الرفع للمعالجة الثلاثية بمدينة الطود.

وشارك في اللقاء مهندسي الجهاز التنفيذي لشئون البيئة، بحضور العميد اسامه خليل رئيس قطاع الدعم الفني ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والمشروعات بالمحافظة والأستاذ النجار احمد الصغير مدير إدارة الطود لمياه الشرب، حيث تناول الاجتماع فعاليات استلام محطة الرفع للمعالجة الثلاثية بمدينة الطود الجديدة، وخط الطرد وشبكات الانحدار، والأعمال المدنية للمحطة، واتخاذ كافة الإجراءات فيما بين الهيئة القومية والشركة القابضة والجهاز التنفيذي لشئون البيئة والشركة المنفذة المقاولون العرب ومصنع الطائرات لتفعيل تشغيل المشروع بجميع مكوناته، وبعد نجاح أخذ العينات ابتداء من الأسبوع القادم بأحد أقصى يوم الإثنين القادم طبقاً لتعليمات المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر .

وعلى خلفية الاجتماع الذي عقده رئيس مركز ومدينة الطود، قام الوفد المشارك في اللقاء بأعمال تفقد محطة الرفع على الطبيعة، وبرفقته المهندس أسعد مستشار محافظ الأقصر للمشروعات، و مهندسي الهيئة القومية ومهندسي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومهندسي الجهاز التنفيذي لشئون البيئة، ومهندسي مصنع الطائرات ومهندسي الشركة المنفذة المقاولون العرب.



نائب محافظ الأقصر يقود جولات لمتابعة العمل بتجميل شوارع المدينة والميادين لخدمة حركة السياحة



نائب محافظ الأقصر يقود جولات لمتابعة العمل بتجميل شوارع المدينة والميادين لخدمة حركة السياحة



نائب محافظ الأقصر يقود جولات لمتابعة العمل بتجميل شوارع المدينة والميادين لخدمة حركة السياحة



نائب محافظ الأقصر يقود جولات لمتابعة العمل بتجميل شوارع المدينة والميادين لخدمة حركة السياحة