صور.. صحة الأقصر تنطلق فى تطعيم الكبار والصغار بالقرى والنجوع ضد البلهارسيا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، بدء حملات التطعيم للكبار والصغار ضد البلهارسيا، وذلك فى قرى ونجوع مدينة إسنا والتى تستمر حتى 7 نوفمبر الجارى، وذلك لحماية المواطنين من الأطفال والمبار فى القرى والنجوع من سن 5 سنوات وحتى 65 سنة، وهى تطعيم جماعى للقضاء على ديدان البلهارسيا.

وقال الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، إن الحملة تهدف للعلاج الجماعى والتطعيم للجميع ضد ديدان البلهارسيا والقضاء عليها، وهى ممنوعه للمرأة الحامل أو التى ترضع، موضحًا أنه يتم تقديم الجرعات للقضاء على ديدان البلهارسيا على حسب المسطرة والقياس، فالجرعة تكون عبارة عن قرصين ونصف أو 3 أو 4 أو 5 أقراص، مؤكدًا أن الجرعات تساهم فى العلاج من البلهارسيا والوقاية منها، وتعالج الطفيليات المعوية والتهاب المسالك البولية والأملاح، والمناطق الأكثر انتشار لديدان البلهارسيا هى المناطق الأكثر وباءًا بسبب الترع والمصارف الزراعية، والتى يتناول أهلها الأسماك وصيدها من الترع والمصارف، وكذلك السباحة للأطفال فى الترع والمصارف، والجرعة للمصاب بمرض البلهارسيا والغير مصاب أيضًا.

وأضاف الحداد، لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم بتلك الحملات فرق من الوحدات الصحية تضم فنى معمل ومراقب صحفى ويشارك فيها 20 وحدة صحية و40 فنى معمل ومراقب صحى، بجانب مديرين المعامل وبإشراف رئيس قسم المعامل بالإدارة الصحية بإسنا أسامة عبدة، ويقودها كل من "شامية عبد الحميد – هناء الريفى عبد العال – صابرين عبد العال – أحمد عبد الفتاح محمد"، والتى جابت القرى والنجوع المستهدفة وهى الغالبية العظمى من الوحدات والنجوع والحواجر بالمناطق الأكثر وباءًا، مثل قرى (النمسا - المساوية - نجع العرب - توماس 3 - أبوزعفه - باويل - سطيح - الشيخ أحود - الغريرة - اصفون - النجوع بحرى – النجوع قبلى - الشغب – المعلا - الهنادى - الحلة - حاجر العضايمة - حاجر كومير - كومير - حمردوم – الفارسية).

صحة الأقصر تنطلق في تطعيم الكبار والصغار بالقري والنجوع ضد البلهارسيا



صحة الأقصر تنطلق في تطعيم الكبار والصغار بالقري والنجوع ضد البلهارسيا



صحة الأقصر تنطلق في تطعيم الكبار والصغار بالقري والنجوع ضد البلهارسيا



صحة الأقصر تنطلق في تطعيم الكبار والصغار بالقري والنجوع ضد البلهارسيا



صحة الأقصر تنطلق في تطعيم الكبار والصغار بالقري والنجوع ضد البلهارسيا



صحة الأقصر تنطلق في تطعيم الكبار والصغار بالقري والنجوع ضد البلهارسيا