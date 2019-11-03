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الصحة: 12.7 مليون جرعة وقائية لطلاب المرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:55 م
الصحة: 12.7 مليون جرعة وقائية لطلاب المرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تجريع 4 ملايين و241 ألفاً و920 مواطناً بعقار "البرازيكوانتيل" للقضاء على البلهارسيا خلال الفترة من شهر يوليو 2019 حتى أكتوبر الجارى، بمحافظات "كفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، والبحيرة" ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022، كما تم تجريع 12.7 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية بعقار "الميندازول".
 
وأشار بيان إلى أن تلك الحملات تسهم في تقليل وخفض نسب إصابة الأطفال بالديدان المعوية، للوصول إلى اختفاء الأنيميا بين الأطفال المصريين، وتعزيز الصحة العامة لهم.
 
وتأتي هذه الحملات الصحية في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
 
 
ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه نظراً لما حققته مصر من إنجاز في مجال القضاء على البلهارسيا  فقد تم فحص 3 ملايين و808 آلاف و569 مجرى مائياً، حيث تم علاج وتطهير 146 ألفاً و392 منها من القواقع، لافتاً إلى تدريب 14 متدرباً من دولتي العراق واليمن في مجال مكافحة البلهارسيا بمركز تدريب الأمراض المتوطنة بمدينة فايد بالإسماعيلية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك لنقل الخبرات والتجربة المصرية الناجحة في هذا المجال للدول العربية الشقيقة.
 
وفي إطار المتابعة الدورية للتأكد من سلامة المياه، أكد "عيد" أنه تم سحب  718 ألفاً و842 عينة مياه وإرسالها للإدارة المركزية للمعامل وفروعها بالمحافظات للفحص، بالإضافةإلى المرور على 400 محطة لمياه الشرب بمحافظات الجمهورية، كما تم مسح وسحب عينات من آبار المياه الجوفية بشركات المياه المعبأة  لـ40 شركة مياه معبأة للتأكد من صلاحيتها وإعطائها التراخيص اللازمة، كما تم سحب 70 عينة من آبار شركات المياه المعبأة المرخص لها للتأكد من صلاحيتها في إطار المتابعة الدورية لسلامة المياه.
 
وتابع "عيد" أنه تم منح تصاريح مزاولة أعمال غسيل وتطهير خزانات مياه الشرب لـ44 شركة تطهير خزانات، كما تم المرور على 537 محطة معالجة مياه الصرف الصحي خلال المرور الدوري الميداني ومعاينة المواقع المقترحة لإقامة محطات للصرف الصحي وعرضها على اللجنة العليا للمياه.
 
وذكر "عيد" أنه تم أخذ 2538 عينة من محطات معالجة الصرف الصحي و5860 عينة من المنشآت الصناعية، كما تم أخذ 12 ألفاً و237 عينة من الترع ومحطات تنقية مياه الشرب، و2414 عينة من المصارف، وذلك لتحليلها للتأكد من سلامتها.

 


الصحة

الطب الوقائى

الطلاب

المدارس

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