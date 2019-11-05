صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مبنى العمارة والنحت بعد ترميمه

الإسكندرية - أسماء على بدر

افتتح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، مبنى العمارة والنحت بكلية الفنون الجميلة بعد إعادة ترميمه، ووحدة الأرشيف بالكلية، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا مندور عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الفنون الجميلة.

وعقد رئيس الجامعة اجتماعا مع أعضاء مجلس الكلية، أكد خلاله أن الجامعة تشهد ثورة هائلة فى الإنشاءات بكلياتها ومعاهدها المختلفة، موضحاً أن الجامعة تقوم بإجراء توسعات فى المبانى والإنشاءات من خلال أرض الجامعة ببرج العرب، وكذلك المبانى الجديدة بأرض الجامعة بأبيس، وأضاف أنه يتم الانتهاء حالياً من متحف المحفوظات بالجامعة ليضم جميع مقتنيات الجامعة التاريخية، والتحول الكامل فى نظام الدراسة بمرحلة البكالوريوس بجميع الكليات لنظام الساعات المعتمدة وذلك بحلول سبتمبر 2020 ، واستحداث برامج جديدة وإدخال تخصصات جديدة فى المجالات الحديثة والمتطورة، وإنشاء كليات جديدة (الحاسبات وعلوم البيانات، الثروة السمكية والأحياء المائية المزمع إنشاؤها) وكذلك الإنتهاء من تطوير نادى فاروس البحرى وكافتيريات المجمع النظرى، كما تحدث رئيس الجامعة عن ما تم من انجازه لتطوير منظومة علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتطبيق آلية الدفع الإلكتروني للطلاب.



جانب من الافتتاح



جانب من الافتتاح