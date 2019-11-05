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صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بمصلحة الجوازات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:32 م
صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بمصلحة الجوازات مساعدة كبار السن
كتب محمود عبد الراضي

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الإدارة العامة للجوازات

 والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق اتخاذ الإجراءات اللازمة، التى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
 
 
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين من كبار السن وذوى الإحتياجات والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
 
 
وأكدت الداخلية على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
 
مساعدة المرضى
مساعدة المرضى

مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة
مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

مساعدة سيدة
مساعدة سيدة

مساعدة كبار السن
مساعدة كبار السن
 
 

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