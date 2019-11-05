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صور.. تدريب أطباء الشرقية على استخدام المناظير فى عمليات أورام الكبد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:50 م
صور.. تدريب أطباء الشرقية على استخدام المناظير فى عمليات أورام الكبد جانب من المؤتمر
الشرقية - إيمان مهنى

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تلقى أطباء مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالشرقية، ورشة عمل للتدريب على استخدام المناظير لعمليات أورام الكبد Microwave، ومناظير القنوات المرارية ERCP، ومناظير الموجات فوق الصوتية EUS، لتطوير الخدمات الطبية، ذلك خلال، المؤتمر السنوى لمناظير الجهاز الهضمى بقسم المتوطنة، الذى نظمته كلية الطب اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بمبنى القلب والصدر بمستشفى صيدناوى بالجامعة بحضور الدكتورة نهله الجمال رئيس قسم المتوطنة ونائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأساتذة من الأطباء بمستشفيات القصر العينى، و عدد من الجامعات و الهيئات الطبية .

وخلال المؤتمر تم تنفيذ ورشة عمل لعمليات أورام الكبد Microwave، ومناظير القنوات المرارية ERCP، ومناظير الموجات فوق الصوتية EUS، والجديد فى مناظير القولون .

جاء ذلك بمشاركة الدكتور هشام مسعود وكيل مديرية الصحة بالشرقية، مؤكدا على التعاون المثمر بين مديرية الشئون الصحية، وجامعة الزقازيق فى مختلف المجالات الطبية خلال هذه الفترة، واستكمال ذلك التعاون مع قسم المتوطنة بجامعة الزقازيق بتفعيل بروتوكول استقبال المرضى بالنسبة لحالات مناظير الموجات فوق الصوتية حيث يتم تقييم الورم عن طريق مناظير الموجات فوق الصوتية وسحب العينات وتحليلها باثولوجيا لمعرفه طبيعة ونوع خلايا الأورام المتواجدة بجسم المريض .

وشارك فى التنظيم الدكتور أحمد نصر بخيت أخصائى أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمديرية الشئون الصحية كمنسق لحالات مناظير القنوات المرارية وكعضو فى اللجنة المنظمة للمؤتمر، وشارك من خارج جامعة الزقازيق الدكتور حسين عكاشة أستاذ امراض الكبد والجهاز الهضمى بالقصر العينى، الدكتور عمرو أبو المجد استشارى امراض الكبد والجهاز الهضمى بالقوات المسلحة، الدكتور خالد الباسل أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الأورام، الدكتور أحمد صلاح سيف أستاذ امراض الكبد والجهاز الهضمى بجامعه المنوفية .

 

جانب من الندوة (2)
جانب من المؤتمر

 

جانب من الندوة (3)
جانب من المؤتمر

 

جانب من الندوة (4)
جانب من المؤتمر

 

جانب من الندوة (5)
جانب من المؤتمر

 

جانب من الندوة (1)
جانب من المؤتمر

 

 


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