شاهد.. سحل طفل تركي على يد الامن بوحشية وشرطة اردوغان تبرر

كتبت: نهال طارق

قامت الشرطة التركية باعتقال طفل يبلغ من العمر 11 عاما وسحله بطريقة وحشية كان يمسح زجاج السيارات في الاشارات المرورية مساء يوم 3 من نوفمبر.

وتداولت وسائل إعلام تركية معارضة ورواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع الفيديو الذى يظهر وحشية الأجهزة الأمنية فى تركيا، فى ظل حالة من القمع بدأت فى السنوات الأخيرة من حكم رجب طيب أردوغان .

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى الشرطى الذى تجاهل صرخات الطفل وتوسلاته خاصة بعدما صور شهود عيان ما حدث على الهواتف المحمولة ليحقق الفيديو انتشارا واسعاً.

ومع انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى وتصاعد الانتقادات اضطرت الشرطة التركية إلى إصدار بيان توضح فيه ما حدث فى الواقعة، وبحسب معلومات صادرة من مكتب حاكم المدينة فقد قام الطفل بمسح زجاج السيارات فى الاشارات المرورية مما تسبب فى الاضطراب فى الشارع وتعريض السلامة المرورية للخطر ـ على حد وصف البيان ـ لذا كان على الضابط التعامل مع الاطفال وقتها.

وأضاف البيان انه عندما اقترب الشرطي من الاطفال هرب 3 منهم وتم التحفظ عل طفل واحد ومنع المواطنين القريبين من التدخل بسبب خوف الطفل وعند توضيح الامر لهم غادروا مكان الحادث وتم تسليم الطفل الى ادارة شرطة البلدية للعمل في الاجراءات الجنائية لعائلته.