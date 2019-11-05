شاب يقدم على الانتحار من أعلى برج للمحمول بكفر الدوار لمروره بأزمة نفسية

البحيرة - ناصر جودة

أقدم شاب بمدينة كفر الدوار بالبحيرة على الانتحار من أعلى برج لشبكة الهواتف المحمولة وذلك بسبب مرورة بحالة نفسية سيئة .

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين صعود شخص يدعى "أحمد.س" فى العقد الثالث من العمر لاعلى برج شبكة محمول بجوار محطة السكك الحديدية بكفر الدوار محاولا الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن هذا الشاب حاول الانتحار أكثر من مرة بالصعود إلى أعلى أبراج شبكات المحمول لإلقاء نفسه، وذلك لمروره بظروف نفسية سيئة وأنه جارى إنقاذه وإقناعه بالرجوع عن فكرة الانتحار .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.