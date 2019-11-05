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"س و ج".. كل ما تريدى معرفته عن حقك فى "قائمة منقولات" الزوجية بالقانون

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:51 ص
"س و ج".. كل ما تريدى معرفته عن حقك فى "قائمة منقولات" الزوجية بالقانون خلافات زوجية- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تعد قائمة المنقولات من أساسيات الزواج، ولكن العديد من المشاكل تنشأ بين الأزواج عقب الإنفصال نتيجة عدم معرفة كلاً منهما بحقوقه وواجباته، ويقدم "اليوم السابع"، إجابات عن أبرز الأسئلة المتعلقة بـ"قائمة المنقولات" والحقوق التى كفلها القانون للزوج والزوجة.

هل يحق للزوجة الحصول على أموال نقدية بدلاً من المنقولات ؟

لا يحق للزوجة الحصول على مبالغ مالية نظير المنقولات والأصل رد المنقولات بعينها.

متى يلزم الزوج برد قائمة المنقولات أموال نقدية ؟

يلزم الزوج برد قائمة المنقولات كأموال نقدية فى حالة تلف المنقولات وتعذر ردها بحالتها.

ما الموقف فى حالة فقدان أو تلف شئ من قائمة المنقولات ؟

على الزوج رد قيمة الشئ المفقود مالياً.

هل يحق للزوج رد منقولات غير التى تسلمها ؟

لا يجوز للزوج رد منقولات غير التى تسلمها.

كيف تتصرف الزوجة فى حالة رد الزوج منقولات غير التى تسلمها ؟

على الزوجة الامتناع عن استلام تلك المنقولات وندب أحد الخبراء لمعاينة تلك المنقولات وعليها أن تثبت صحة موقفها.


اخبار الحوادث

حوادث

منقولات الزوجية

عفش

خلافات زوجية

محكمة الأسرة

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