إغلاق 9 منشآت طبية خاصة بمحافظة بنى سويف

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الإثنين، حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ناصر بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، والدكتور أحمد بغدادى، مدير إدارة الطب العلاجى تمكنت خلالها من إغلاق 9 منشأت طبية خاصة مخالفة.
ومرت الحملة التى قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، على 17 منشأة طبية خاصة متنوعة، وأسفرت الحملة عن غلق 9 منشأت طبية من معامل تحاليل وعيادة أسنان ومركز للتخاطب وعيادات خاصة فى ظل خطة مديرية الصحة ببني سويف لضبط منظومة المنشآت الطبية الخاصة والرقابة المستمرة عليها.
وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بنى سويف، فى بيان له إن إدارة العلاج الحر تواصل حملاتها بصور مفاجئة لضبط أى منشآت تعمل بصور مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين، حرصا على سلامة المواطنين المترددين على هذه المنشآت داخل محافظة بنى سويف.
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