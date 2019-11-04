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إغلاق 9 منشآت طبية خاصة بمحافظة بنى سويف

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:58 م
إغلاق 9 منشآت طبية خاصة بمحافظة بنى سويف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الإثنين، حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ناصر بإشراف  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، والدكتور أحمد بغدادى، مدير إدارة الطب العلاجى تمكنت خلالها من إغلاق 9 منشأت طبية خاصة مخالفة.

ومرت الحملة التى قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، على 17 منشأة طبية خاصة متنوعة، وأسفرت الحملة عن غلق 9 منشأت طبية من معامل تحاليل وعيادة أسنان ومركز للتخاطب وعيادات خاصة فى ظل خطة مديرية الصحة ببني سويف لضبط منظومة المنشآت الطبية الخاصة والرقابة المستمرة عليها.
 
وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بنى سويف، فى بيان له إن إدارة العلاج الحر تواصل حملاتها بصور مفاجئة لضبط أى منشآت تعمل بصور مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين، حرصا على سلامة المواطنين المترددين على هذه المنشآت داخل محافظة بنى سويف.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

العلاج الحر

مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف

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