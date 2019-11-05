زراعة القليوبية: نستهدف زراعة 55 ألف فدان قمح وتوفير 13 ألف طن أسمدة

قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن جاري الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانطلاق موسم زراعات القمح، تمهيدا لبدء زراعة المساحة المستهدفة والبالغة نحو 55 ألف فدان قمح وذلك اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر المقبل، بزمام الأراضي الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة.

وأضاف "زايد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم عقد العديد من الندوات الإرشادية بمختلف الإدارات الزراعية، إلى جانب الاستعانة بالمتخصصين بالمراكز البحثية فى هذا المجال وأساتذة كلية الزراعة بجامعة بنها، موضحا أنه تم توعية المزارعين بالأصناف الجديدة من القمح المعتمدة من الوزارة والتى تتميز بإنتاجيتها العالية.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه جري توفير الاسمدة اللازمة لانطلاق موسم زراعة القمح حيث تم توفير 13 ألف طن اسمدة بالجمعيات الزراعية ومخازن المديرية، كما تم توعية المزارعين كذلك بالمواعيد المناسبة لزراعة المحصول، وكيفية التسميد، والعمليات الزراعية المصاحبة بدءا من تجهيز الأرض حتى مرحلة الحصاد.