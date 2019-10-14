زراعة القليوبية: تحرير 260 ألف استمارة لكارت الفلاح الذكى نهاية الأسبوع الجارى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من تحرير استمارات كارت الفلاح الذكى، على أن يتم الانتهاء منه خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا لتفعيل منظومة الكارت الذكى، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الحائزين بالقليوبية 260 ألفا و278 حائز، موضحا أنه تبقى 23 ألف استمارة سيتم تحريرها خلال هذا الأسبوع.

وأكد "زايد" لـ "اليوم السابع"، أن الخطوة التالية يتم رفع تلك الاستمارات لوزارة الانتاج الحربى، لبدء استخراج كارت الفلاح الذكى لتفعيله، مشيرا إلى أن هذا الكارت يضمن وصول الدعم والأسمدة إلى مستحقيه، إلى جانب ضمان الصرف بطريقة منتظمة بعيدًا عن التلاعب لتوفير بيئة خصبة للمزارع للعمل فى مهنة الزراعة من خلال توفير كافة احتياجاته للعمل على راحته.

وتابع "زايد"، أنه تم تشكيل 11 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية بالإضافة إلى لجنة رئيسية بالمديرية لإنجاز تطبيق الكارت الذكى دون تأخير، وحل كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التنفيذ بما يضمن حقوق المزارع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع ومحاربة السوق السوداء، وحصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكافة مستلزمات الزراعة، وتأتى تمشيا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.