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روشته لكبار السن فوق الـ65 لمنع المضاعفات الخطيرة لمرض الإنفلونزا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:00 ص
روشته لكبار السن فوق الـ65 لمنع المضاعفات الخطيرة لمرض الإنفلونزا الانفلوانزا كبار السن
كتبت هند عادل

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مرض الإنفلوانزا أكثر الأمراض شيوعا خلال موسم تغير الفصول ومع اقتراب قدوم الشتاء، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر معرضون لخطر مضاعفات خطيرة من الأنفلونزا لأن الدفاعات المناعية للإنسان تصبح أضعف مع تقدم العمر.

ورغم أن مواسم الإنفلونزا يمكن أن تختلف في شدتها ، إلا أنه في معظم المواسم ، يتحمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر العبء الأكبر لمرض الأنفلونزا الحاد وفقا لما اكده مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

وأفضل طريقة للحماية من الأنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة هي التوصية بمركز السيطرة على الأمراض الذي يوصي به كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكبر الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية كل عام بحلول نهاية شهر أكتوبرومع ذلك ، طالما أن فيروسات الأنفلونزا منتشرة ، يجب أن يستمر التطعيم طوال موسم الأنفلونزا ، حتى في يناير أو في وقت لاحق.

تطعيم الإنفلونزا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر لأنهم معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من الأنفلونزا، يتم تحديث لقاحات الإنفلونزا كل موسم حسب الحاجة لمواكبة الفيروسات المتغيرة كذلك ، تتراجع المناعة على مدار عام ، لذلك يلزم التطعيم السنوي لضمان أفضل حماية ممكنة ضد الأنفلونزا.

وغالبًا ما يكون لدى كبار السن ذوي الأجهزة المناعية الأضعف استجابة مناعية وقائية أقل بعد تلقيح الإنفلونزا مقارنة بالأشخاص الأصغر سنًا والأكثر صحة.

ويجب أن يحصل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر على لقاح الأنفلونزا وليس لقاح رذاذ الأنف،  يمكنهم الحصول على أي لقاح مضاد للأنفلونزا معتمد للاستخدام في تلك الفئة العمرية دون تفضيل لأي لقاح على آخر.

ويحتوي "لقاح الجرعة العالية" على أربعة أضعاف كمية المستضد ضد الانفلوانزا،  ويرتبط باستجابة مناعية أقوى بعد التطعيم وارتفاع إنتاج الأجسام المضادة .

الجرعة العالية والآثار الجانبية لقاح الأنفلونزا
 

قد تؤدي لقاحات الجرعة المرتفعة واللقاحات المساعدة إلى حدوث المزيد من الآثار الجانبية الخفيفة التي يمكن أن تحدث مع الطلقات الموسمية للجرعة القياسية،  يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الخفيفة الألم والاحمرار أو التورم في موقع الحقن والصداع وآلام العضلات والشعور بالضيق.

الحصول على لقاحات المكورات الرئوية

يجب أن يكون الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر على علم دائم بالتطعيم ضد المكورات الرئوية للحماية من مرض المكورات الرئوية ، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والتهابات مجرى الدم.

الالتهاب الرئوي هو مثال على المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالإنفلونزا والتي يمكن أن تسبب الوفاة.

الإجراءات الوقائية الأخرى
 

بالإضافة إلى الحصول على لقاح الأنفلونزا ، يجب على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر اتخاذ نفس الإجراءات الوقائية اليومية التي يوصي بها مركز السيطرة على الأمراض ، بما في ذلك تغطية الفم عند السعال وغسل اليدين وتجنب المرضى.

 


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مضاعفات الانفلونزا

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