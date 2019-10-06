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تناول هذه الأطعمة يخفف أعراض البرد والأنفلونزا

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:00 م
تناول هذه الأطعمة يخفف أعراض البرد والأنفلونزا نزلات البرد
كتبت فاطمة خليل

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نزلات البرد والأنفلونزا من أكثر الأمراض الشائعة خاصة مع تغير الفصول، والعلاجات الطبيعية من أفضل الطرق لعلاج البرد والأنفلونزا، من خلال مجموعة من الأطعمة التى تخفف الأعراض، نتعرف على أبرز الأطعمة التى تخفف أعراض البرد من العطس والسعال والرشح والصداع فى  هذا التقرير، وفقاً لموقع eat.

1- المحار

 

أثبتت الدراسات أن الزنك، الموجود بشكل طبيعى فى المحار "قد يقصر من مدة أعراض نزلات البرد"، والمحار هو أفضل مصدر طبيعي للزنك. 

 

2-  شوربة الدجاج

 

حساء الدجاج أحد أفضل علاجات البرد،  وفقًا لدراسة في مجلة American Journal of Therapeutics ، يمكن أن تُعزى القوة الطبية لشوربة الدجاج إلى احتوائها على "كارنوزين"، وهو مركب موجود في الدجاج يساعد جهاز المناعة في الجسم على مكافحة الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا عن طريق تثبيط إطلاق أكسيد النيتريك الالتهابي الخلايا.

 

3 - الكيوي

أحد أقوى علاجات البرد الطبيعية، حيث تشير الأبحاث في المجلة البريطانية للتغذية إلى أن تناول وجبة خفيفة من الكيوي المغذي بالعناصر الغذائية يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد وحتى تقصير فترة المرض. 

 

4- الزبادي

يقول الباحثون إن الكائنات الحية المجهرية فى الزبادى قد تساعد في تخفيف الاستجابة الالتهابية للجسم، والتي تواجهها كأعراض برد سيئة، كما أن الزبادى من أكثر الأطعمة الغنية ببكتيريا بروبيوتيك المفيدة للجهاز الهضمى.

 

5- فلفل الكايين أو الفلفل الحار

الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابيسين ، وهى عنصر نشط يمكن أن يساعد في التخلص من الجيوب الأنفية بسرعة عن طريق تخفيف تراكم المخاط.

 


البرد

نزلات البرد

علاج نزلات البرد

الانفلونزا

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