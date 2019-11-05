رجيم السوائل الحل للتخلص من الوزن الزائد

كتبت فاطمة ياسر

أنواع كثيرة للرجيم أو الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، ومن ضمن هذه الأنواع رجيم السوائل، وهذا النوع سنتحدث عنه اليوم، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

الهدف من اتباع الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد هو تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة أو القليلة، ولذا هذا النوع من الرجيم يعتمد علي تناول المشروبات والسوائل قليلة السعرات الحرارية.



رجيم السوائل واهميته

هذه السوائل ليست فقط فواكه، ولكن أيضًا الخضراوات التي يتم تناولها كعصير مقسم لثلاث أو أربع أكواب في اليوم، وتعتمد هذه الحمية على تناول كوب من العصير قبل تناولك للطعام بنصف ساعة، فهذه الحيلة تقلل من فرص تناولك للطعام.

ولذا يمكنك تناول عصير السبانخ أو الليمون أو البرتقال أو الكيوي، فهي من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وأيضًا تزيد من نسبة حرق الدهون في الجسم.

من أهم شروط هذا النظام هو تناول الماء بكثرة، ويمكنك إضافة عصير الليمون أو البرتقال عليها، ويمكنك أيضًا تناول مشروب الشاي الأخضر والزنجبيل يوميًا، فهذه الحيل تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد سريعًا.

كما ينصح بتناول الحليب وعصير الطماطم والليمون والنعناع وعصير الجوافة والأناناس والجزر والبقدونس، فجميعها مشروبات وخضراوات هامة لك ولصحتك، وأيضًا تساهم في القضاء علي السمنة.

وجبة الإفطار يجب أن تكون غنية بكوب من عصير التفاح.

وأيضًا وجبة الغداء يجب أن تعتمد علي كوب من الشاي أو القهوة وطبق من الشوربة منزوعة الدسم.

ووجبة العشاء يجب أن تحتوى على عصير البقدونس.

وهذه العصائر التي تم ذكرها تكون بجانب وجبة خفيفة .