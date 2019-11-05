رئيس وزراء بريطانيا يؤجل نشر تقرير استخباراتى عن تدخل روسيا فى الانتخابات

لندن (رويترز)

قال أحد أبرز الوزراء فى حكومة بوريس جونسون إن بريطانيا تتبع الإجراءات المعمول بها بالامتناع عن نشر تقرير لجنة برلمانية عن مزاعم بتدخل روسيا فى السياسة البريطانية حتى ما بعد الانتخابات.

وحصل التقرير الذى أعدته لجنة المخابرات والأمن على تصريح الأجهزة الأمنية لكنه لم يحصل بعد على موافقة مكتب رئيس الوزراء لذلك لن ينشر قبل الانتخابات المقررة 12 ديسمبر.

وقال مايكل جوف مستشار دوقية لانكستر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تماطل في نشر التقرير "لا على الإطلاق".

وأضاف "هذا هو الحال دائما مع تقارير اللجنة، خاصة عندما تتعامل مع قضايا حساسة، فهناك إجراءات يتعين اتباعها قبل نشرها".

وتابع "هذا لا يخالف الإجراءات المعتادة" وأضاف أنه يمر بالإجراءات نفسها "التي تتبع في كل مرة".

وكان دومينيك جريف رئيس لجنة المخابرات والأمن قال إنه لا يوجد سبب قانوني لتأجيل النشر.

وقال جريف لبي.بي.سي "لا نزال نشعر بالاستياء من عدم نشر الحكومة لهذا التقرير وعدم تقديمها أي تفسير لسبب عدم النشر".

وأضاف "التفسيرات التي تقدم حاليا عن أن الوقت قصير مخادعة تماما ومضللة بشدة".