رئيس الوزراء: "بنعمل دولة حقيقية ومعدل الإنجاز فى مخطط التنمية فاق التوقعات"

كتب محمد عبد العظيم

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه شارك فى إعداد مخطط التنمية الشاملة باعتباره رئيس هيئة التخطيط العمرانى، موضحا أن تم وضع وثيقة تحت اسم "الاستراتيجية القومية لتنمية مصر 2052"، على أن يتم تنفيذها خلال 40 عاما.

وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية فى السويس وجنوب السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الخطة الاستراتيجية كانت تضم مرحلتين، حيث كان من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى فى عام 2027، على أن تنتهى المرحلة الثانية فى عام 2052.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى حاليا وقبل الموعد المحدد لها بـ 8 سنوات فى عهد الرئيس السيسى، موضحا أن تنفيذ 14 مدينة جديدة يتم وفق منظومة محددة من أجل بناء الدولة، قائلا: "بنعمل دولة حقيقية نسيبها لأولادنا.. ونفاخر بها أولادنا".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاسبوع الماضى، وعلى هامش الافتتاحات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأن الدولة ستفتتح العديد من المشاريع الفترة المقبلة.