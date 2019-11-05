سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس النواب:الوطن خط أحمر..ونحن مكلفون بموجب الدستور بحماية الوطن والشعب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:03 م
رئيس النواب:الوطن خط أحمر..ونحن مكلفون بموجب الدستور بحماية الوطن والشعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إننا مكلفين بموجب الدستور بحماية الوطن والشعب، وهناك خطوط حمراء ممثله في القيادة الوطن والقيادة السياسية والجيش والشرطة، مضيفاً : من يتناول الوطن أو القيادة السياسية بالسلب لا مكان له في مصر عموماً، وعليه أن يذهب إلي بلد أخر، لاسيما وإننا مكلفين بموجب الدستور بحماية الوطن.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء تعقيباً علي مطالبة بعض النواب بإحالة النائب أحمد الطنطاوي، عضو (تكتل 25- 30)، إلي لجنة القيم بسبب الفيديو الذي بثه علي أحد وسائل التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، والذي اعتبره النواب أنه تناول مؤسسات الوطن بالسلب وشكك في التعديلات الدستورية. 
 
وأضاف عبد العال، إن حرية الرأي والتعبير مكفوله بقوه الدستور لكن ليس معني الحرية أن يكون للإنسان الحديث في كل شيء بدون حدود، فالحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة، وإذا تم تجاوزها فلا تمت ممارستها إلي الحرية من شيء بل وتقع في دائرة التجريم.
 
وأكد عبد العال، إن التعديلات الدستورية نبعت من قاعه مجلس النواب، وأجرى حولها حواراً مجتمعياً شهد الجميع بنزاهته وحيدته سواء من الداخل أو الخارج، مضيفاً : تم الإستماع إلي جميع الاراء بما فيهم من كان لهم موقف مخالف وأحيانا قد أقول متطرف، الجميع جاء إلي هذه القاعة وأدلي برأيه أمام المجلس والصحافة نشرت كل شيء.
 
وتابع عبد العال، أنه تم التصويت ندءاً بالاسم داخل مجلس النواب الفريد في كل مكوناته حيث يضم كافة فئات المجتمع المصري، وتم التوصيت عليه من قبل المواطنين أمام كافة انظار العالم، وشهدت الاستفتاء وجود مراقبون لمنظمات أجنبية ومسئولين بالخارج.
 
 
 

على عبد العال

البرلمان

رئيس البرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل البرلمان بالجلسة العامة: "وزير الزراعة غير مسئول.. لا يعرف الزراعة ولا الفلاح"

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:28 م

"الصحة" للبرلمان: سنوفر أدوية علاج الديدان للأطفال بكافة المستشفيات والوحدات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:19 م

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:03 م

وزير التموين من البرلمان: جميع السلع متوفرة ولا يوجد عجز.. إضافة أكثر من 80 ألف زوجة للبطاقات التموينية.. ولم نحذف أحدا من منظومة الخبز.. التنقية سمحت بضم مواطنين جدد.. ونظام صرف الخبز بحلايب وشلاتين بدون تغيير

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة