"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

كتب أحمد حسنى

حادثة مروعة شهدها حى المرج الشعبي، بعد أن أقدم عاطل على قتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة، بسبب علمه بزواج المجنى عليها من آخر.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز المعلومات عن القضية التى أثارت غضب أهال المرج.