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"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:00 ص
"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج جثه،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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حادثة مروعة شهدها حى المرج الشعبي، بعد أن أقدم عاطل على قتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة، بسبب علمه بزواج المجنى عليها من آخر.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز المعلومات عن القضية التى أثارت غضب أهال المرج.

  • المتهم والمجنى عليها انفصلا منذ عدة سنوات.
  • الأم حاولت أن تكون بجانب ابنها فى ليلة عرسه رغم رفض الأب.
  • الضحية أقامت 3 ليالى لدى الجيران للاطمئنان على فلذة كبدها فى ليلة عرسه.
  • المتهم علم بوجود طليقته وخطط للانتقام بخطة شيطانية.
  • المتهم استدرج شقيق طليقته لمسكنه وبادره بطعنات نافذة ليستغيث بشقيقته.
  • فور وصول طليقة المتهم بادرها بطعنات لتفارق الحياة على الفور بجوار جثة شقيقها.
  • انقلب العرس لمأتم وساحة الفرح لبركة دماء
  • المتهم اعترف بالواقعة أمام النيابة.
  • النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
  • محكمة الجنح تقرر تجديد حبس المتهم 15 يوماً.

مذبحة المرج

موظف يقتل طليقته

قسم المرج

نيابة المرج

اليوم السابع بلس

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