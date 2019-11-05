خارجية بريطانيا: تقليص إيران لالتزاماتها النووية تهديد لأمننا القومى

(رويترز)

ذكر دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى، اليوم الثلاثاء، أن قرار إيران اتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق نووى تاريخى يعود لعام 2015 يشكل تهديدا للأمن القومى لبلاده.

وكانت إيران، أعلنت أمس الاثنين، تدشين مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزى المتطورة للإسراع بتخصيب اليورانيوم، وذلك فى أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى.

وقال راب: "أفعال إيران الأخيرة تتعارض بوضوح مع الاتفاق النووى وتشكل تهديدا لأمننا القومى"، مضيفا: "نريد إيجاد سبيل للمضى قدما عبر حوار دولى بناء، لكن يتعين على إيران التقيد بالالتزامات التى تعهدت بها ومعاودة الانصياع الكامل للاتفاق على وجه السرعة".